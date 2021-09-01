2 сентября на Луганщине ожидается кратковременный дождь

В четверг, 2 сентября, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха: ночью 10 .. + 15 °, днем +19 .. + 24 °.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.



По городу Северодонецк: Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь. Ветер западной четверти, 7-12 м / с. Температура воздуха: ночью 13 .. + 15 °, днем +21 .. + 23 °.



Температурные рекорды 2 сентября по данным метеостанции Сватово (года): min + 2,0 ° (2008), max + 35,2 ° (2020)