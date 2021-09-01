НВФ стреляли в направлении Красногоровки: снаряды приземлились вблизи жилых домов. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



31 августа, с 14.35 до 15.25, российско-оккупационные войска по направлению из оккупированной Старомихайловки совершили обстрел с применением миномета калибра 120 мм (7 мин) и противотанковой пушки МТ-12 (2 снаряда) населенного пункта Красногоровка.



В результате обстрела были зафиксированы характерные разрывы в поле в непосредственной близости от жилых домов. В штабе отмечают, что такие действия НВФ свидетельствует о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности



Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.