В Кременной мужчина расплатился в магазине сувенирной купюрой

За прошедшие сутки в Луганской области сработали мошеннические схемы «Покупка в Интернете» и «Сувенирная купюра».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, перечислил почти 7 тысяч гривен в качестве предоплаты за товар в Интернете житель пгт Троицкое, но заказанное до сих пор не получил.



В г.Кременная в местном магазине неизвестный мужчина расплатился сувенирной купюрой 1000 гривен без водяных знаков.



! ️Внимание! Чтобы вас не обманули при покупке товаров в Интернете – откажитесь от внесения предоплаты, особенно неизвестным вам продавцам!

! ️При расчете за товар проверяйте деньги на отсутствие посторонних надписей «Сувенир», «Это не деньги» или затертых частей, обязательно обращайте внимание на наличие «водяных» знаков, защитной ленты, рельефных элементов и прочее.