В Сватово на частном подворье произошел взрыв газа: разрушен дом, пострадал мужчина

1 сентября в 3:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Сватовский район, г.. Сватово, ул. Гагарина.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части установили, что на частном дворе от возможного взрыва газа разрушен жилой дом, который был полностью охвачен огнем и на момент прибытия пожарных во дворе находился владелец дома, 1976 рождения с многочисленными ожогами. Пострадавшего передали работникам экстренной медицинской помощи.

Пожар на площади 100 кв. м локализован в 3:24 и ликвидирован в 7:07.

К ликвидации привлекались 9 пожарных и 3 единицы техники.

Предполагаемая причина пожара – взрыв газа. Ведется следствие.