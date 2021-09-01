В Новопскове назвали победителей Бюджета участия: что это за проекты

Во вторник, 31 августа, в Новопскове на заседании комиссии по вопросам Бюджета участия объявили проекты, которые будут реализованы в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.



Уточняется, что все проекты были разделены на две категории в зависимости от объема необходимых средств.



В категории до 200 000 грн победу одержал проект “Устройство общественного пространства берег реки Айдар (обновление бассейна, фонтана источника «Солёнка» пгт Новопсков) с результатом в 1354 голоса.



В категории до 60 000 грн:

приобретение элементов благоустройства, подлежащих установлению для спортивной площадки и территории общего пользования в селе Закотное у здания Дома культуры – 580 голосов

приобретение машины для прочистки труб в с. Каменка – 406 голосов

обустройство и очистки “Шпакового озера” на территории общего пользования с. Заайдаровка – 350 голосов

устройство спортивной площадки для детей и молодежи по ул. Школьная, д. 1, 2, с. Писаревка – 311 голосов

Тропа здоровья, с. Рыбянцево – 309 голосов

Ознакомиться с проектами можно по ссылке