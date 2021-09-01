В Кремле начали “разогревать” Донбасс, – Тука

Накануне выборов в Госдуму России, назначенных на 17-19 сентября, на Донбассе возможно серьезное обострение ситуации и “разогрев” этого региона. Фактически он уже начался.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

“Думаю, те события, которые недавно произошли в Авдеевке, это еще далеко не предел”, – заметил он, говоря об обстреле этого населенного пункта российскими наемниками 28 августа.

“Все прогнозировали, и, к сожалению, скорее всего, так и будет, что осенью можно ожидать определенный период эскалации”, – сказал политик.

По его оценкам, основанием для таких действий, прежде всего, будут предстоящие выборы в российский парламент. “Они уже начались и будут продолжаться – сто процентов до выборов, а возможно, и после них”, – спрогнозировал Тука.

“Сюда накладывается еще и процесс голосования на выборах жителей оккупированных территорий. Это будет способствовать разогреву Донбасса”, – добавил он.

Политик также заявил, что время для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США выбрано крайне неудачно. По этой причине рассчитывать на то, что ситуация на востоке Украины кардинально изменится после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, вряд ли можно.

“После встречи Зеленского с Байденом, думаю, ничего не изменится. Потому что, к моему глубочайшему сожалению, момент для встречи был выбран крайне неудачно. Надо было бы, исходя из интересов Украины, перенести ее не на день-два, а хотя бы на две недели или на месяц”, – подчеркнул он.

“Из-за истории с Афганистаном сейчас время для встречи с президентом США абсолютно неудачное. Байдену сейчас реально не до Украины. На прошлой неделе в четверг в Вашингтон приехал премьер-министр Израиля и больше суток прождал встречи. С этим надо считаться, это надо понимать”, – резюмировал Тука.