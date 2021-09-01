На Луганщине от COVID-19 лечатся 960 человек

Лабораторно подтверждено 115 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – восемнадцать, Рубежное – десять, Северодонецк – восемнадцать, Беловодск-четыре, Белокуракино – два, Кременная – восемь, Марковка – два, Меловое – четыре, Новоайдар – шесть, Новопсков – три, Попасная – четыре, Сватово – десять, Станица Луганская – пятнадцать, Старобельск – десять, Троицкое – одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 563 случаях.

Выздоровели – 26591 (48 за последние сутки), лечатся – 960 (177 – стационарно, 783 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1220 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1163.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,0 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 61-летний мужчина и 77-летняя женщина из Северодонецка, 87-летняя женщина из Лисичанска, 82-летний мужчина из Старобельска.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1012 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 сентября (09:00) в Украине 2288371 подтвержденный случай COVID-19, из них 53 833 летальных, 2208865 человек выздоровели. Всего проведено 12008463 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2075 новых случаев; летальных – 44; осуществлено 63401 тестирования; выздоровели 925 человек.