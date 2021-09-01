В Старобельске полиция установила личность преступника, лишившего жизни двух человек

Как сообщалось ранее, полицией по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) открыто два уголовных производства по фактам совершения в г. Старобельске особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Полиция установила лицо, которое причастно к совершению преступлений, и в настоящее время проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания.



“Полиция благодарна всем неравнодушным гражданам, которые предоставляют любую информацию о возможном местонахождении предполагаемого преступника”, – сказано в сообщении.