Паралимпиада в Токио: в активе украинской сборной уже 70 медалей

Украинцы Ирина Щетник и Василий Ковальчук принесли нашей сборной еще две медали на Паралимпиаде в Токио. Первая взяла “бронзу” на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в классе SH1 (спортсмены, которые могут выдержать вес оружия), а второй – “серебро” в классе SH2 (спортсмены, которые стреляют с подставки).

Об этом сообщает Обозреватель.

Щетник заняла третье место в квалификации и сумела удержать эту позицию и в финале. Она набрала 231,2 балла, позволив обойти себя корейцу Паку Чжинхо (253) и немке Наташе Хилтроп (253,1).

Для Ирины эта награда стала уже второй бронзовой на Играх в столице Японии. Впереди ее ждет выступление еще в двух дисциплинах.

Ковальчук в своем финале набрал 254,7 балла, что позволило ему занять второе место. Третий результат показал словенец Франсек Тирсек (232,4), а победителем соревнований стал серб Драган Ристич (255,5), который исполнил практически безошибочную стрельбу и установил паралимпийский рекорд.

Отметим, что теперь на счету сборной Украины 15 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая медаль на Играх в Токио.