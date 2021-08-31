На улице нашли кисти рук: в Старобельске полиция устанавливает обстоятельства совершения двух убийств

В рамках уголовных производств открытых по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» полицейскими принимаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению двух убийств, которые произошли в г. Старобельск.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 30 августа, в 07.13, утра в полицию Старобельска поступило сообщение о том, что неподалеку от улицы Чехова обнаружены кисти рук человека. Немедленно на месте происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, криминалистической лаборатории ГУНП, оперативники Управления уголовного розыска, кинологи, руководство ГУНП и местной полиции. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли кисти рук неизвестного лица, которые были направлены на экспертизу.

В тот же день в полицию поступило сообщение женщины о том, что она обнаружила труп своей 74-летней родственницы с телесными повреждениями по месту ее проживания.

Сейчас в рамках открытых уголовных производств под процессуальным руководством прокуратуры, проводятся все необходимые следственно-розыскные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к совершению данных преступлений и установление их местонахождения.