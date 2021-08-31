Лисичанск: анонс мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков и Дню города

Жителей и гостей Лисичанской территориальной громады приглашают 2 сентября присоединиться к общегородским мероприятиям, посвященным освобождению города от фашистских захватчиков и Дню города.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.

– 09.00 – возложение цветов к мемориальному комплексу «Привольнянский плацдарм»;

– 10.00 – торжественный митинг и тематическая программа, посвященная 78-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков и Дню города у мемориального комплекса «Память»;

– 11.00 – возложение корзины с цветами, цветов к монументу «Танк»;

– 11.30 – торжественная церемония открытия мемориальной доски Почетному гражданину города Лисичанск Зинаиде Матвеевне Воробьевой по адресу: пр. Победы, 56 (здание коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи №1»);

– 12.20 – церемония возложения венка в воды р. Северский Донец;

– 17.30 – выставка работ художников «Город мастеров», выступление коллективов со званием «народный самодеятельный коллектив» у монумента «Танк»;

– 18.00 – праздничная концертно-развлекательная программа на пл. Победы;

– 18.30 – праздничная концертно-развлекательная программа в сквере им. 10-летия независимости Украины.