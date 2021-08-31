В Северодонецком районе за сутки произошло два ДТП с участием несовершеннолетних

Пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетним оказана медицинская помощь, их жизни угрозы нет. Следователи устанавливают все обстоятельства событий.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, примерно в 13.50, 40-летний водитель автомобиля «Daewoo» двигался по улице Ленина пгт. Новоастрахань, в районе д. 74, из-за припаркованного на обочине автомобиля, на дорогу выбежала 8-летняя девочка. Водитель начал экстренное торможение, однако допустил наезд на ребенка. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от госпитализации родители отказались.

В г. Лисичанск, около 19.50, в районе д. 129 по пр. Победы 40-летний водитель «Chevrolet» допустил наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Оба факта внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».