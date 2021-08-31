Волонтеры привезли в Кряковку, Орехово-Донецкое и Трехизбенку ранцевые огнетушители

Волонтеры гуманитарной миссии “Пролиска” привезли в Трехизбенку, Кряковку и Орехово-Донецкое 30 ранцевых опрыскивателей для тушения низовых пожаров. Их раздадут местным жителям.

Об этом Суспільному сообщил начальник Гуманитарного центра “Пролиска – Счастье” Артем Ярошенко.

По словам Ярошенко, жителям прифронтовых сел их раздадут бесплатно. Громада поселка Трьохизбинка получит 15 ранцев, в Орехово-Донецкое – 5, Кряковка – 10.

“Это элементарные опрыскиватели, которые заправляются водой и можно прыскать из них и таким образом тушить небольшие, так называемые низовые пожары, когда горит трава, что-то снизу. И так можно локализовать небольшой очаг пожара. Учитывая расстояние между этими населенными пунктами и ближайшие частями ГСЧС “, – добавил начальник гуманитарного центра” Пролиска – Счастье “.

Как рассказал Ярошенко, ранцевый огнетушитель вмещает 16 литров воды.

Купили опрыскиватели при финансовой помощи Агентства ООН по делам беженцев на сумму 30 000 гривен.