На Луганщине детям погибших защитников вручили подарки ко Дню знаний

Накануне Дня знаний глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай поздравил детей погибших защитников Украины с началом нового учебного года, пожелал крепкого здоровья и успехов в учебе.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



«Мы в неоплатном долгу перед вашими родителями. Всегда будем помнить и чтить их подвиг и героизм в борьбе за наш мир и свободу всего украинского народа, – отметил Сергей Гайдай и обратился к старшеклассникам. – Хочу, чтобы вы старательно учились. А для этого буду вас мотивировать – те, кто по окончании учебного года получат отличные оценки, ждет от меня подарок – ноутбук. Поэтому в конце учебного года встречусь с вами еще раз ».



Глава области вручил каждому ученику школьные рюкзаки и канцелярские товары. А 17-летнему Александру Чепиге, который вступил в учебное заведение в Новоайдаре – ноутбук.



Сейчас в Луганской области насчитывается 51 ребенок погибших (умерших) участников АТО / ООС, которым установлен статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», из них 17 детей школьного возраста.