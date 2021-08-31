Город просто убивают: Казанский прокомментировал видео из Донецка

Вместо процветания российская оккупация принесла в Донецк разруху и экономическую деградацию.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, публикуя сюжет донецкого телеканала о ситуации в городе, пишет “Диалог.UA”

Местные журналисты решили откровенно рассказать о работе коммунального транспорта в Донецке, опросив прохожих и местных жителей. Люди признаются, что транспорт ходит очень редко и из-за комендантского часа передвигаться по городу нормально стало невозможным.

Казанский отмечает, то это видео необходимо показывать на украинском телевидении, чтобы жители Харькова, Запорожья, Одессы смотрели и понимали, какую жизнь им готовили в 2014 году. “Захватившие Донецк деграданты превратили город в с***й колхоз, где в 9 вечера уже не ходит транспорт. Сколько бы российская пропаганда не рассказывала про карателей да фашистов, а факт остается фактом: при Украине город жил! Сейчас его убивают те, кто называет себя его защитниками. Этот репортаж “ДНРовского” телеканала надо показывать на нашем ТВ, чтобы жители Харькова, Запорожья, Одессы смотрели и понимали, какую жизнь им готовили в 2014 году и от чего их защитили “радикалы” и “бандеровцы””, – пишет Казанский.

Захватившие Донецк деграданты превратили город в сраный колхоз, где в 9 вечера уже не ходит транспорт.



Все время говорю простую истину: Россия не защищает, а ненавидит Донецк и его жителей. При Украине город жил! Сейчас его убивает оккупационная администрация. pic.twitter.com/KZH5p7FRHP — Денис Казанський (@den_kazansky) August 31, 2021