Осень на пороге: на Луганщину идет похолодание

Сегодня, 31 августа, в Луганской области, переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью +11 .. + 16 0 , днем +26 .. + 31 0 .

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

1 сентября – переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +25 .. + 30 0 .

2 сентября – переменная облачность. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +10 .. + 15 0 , днем +22 .. + 27 0 .

3 сентября – Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью +9 .. + 14 0 , днем +17 .. + 22 0