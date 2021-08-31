На Луганщине женщина украла у односельчанки банковскую карту

Полицейские Луганщины разоблачили семь воров чужого имущества. По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Полицейские Северодонецкого городского управления разоблачили:

– 46-летнего местного жителя, который совершил кражу мобильного телефона;

– 26-летнего вора телевизора;

– 25-летнего вора продуктов питания из местного супермаркета.

Полицейские г. Рубежное и Лисичанск разоблачили, соответственно, 34-летнюю местную жительницу, которая подозревается в совершении кражи кошелька с деньгами у своей знакомой и 40-летнего ранее судимого местного жителя, который пытался совершить кражу металлических изделий с территории частного домовладения.

Сватовские полицейские разоблачили 28-летнего ранее судимого местного жителя, который проник на территорию частного домовладения и совершил кражу печной чугунной плиты. А полицейские пгт Станица Луганская разоблачили 36-летнюю жительницу с. Крепи, которая совершила кражу банковской карточки односельчанки, после чего сняла с нее деньги.