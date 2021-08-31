Более 100 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 106 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще двое больных.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – семнадцать, Рубежное – семь, Северодонецк – тридцать два, Белокуракино-два, Кременная – одно, Марковка – шесть, Меловое – три, Новоайдар – четыре, Новопсков – семь, Попасная – два, Сватово – девять, Станица Луганская – п пять, Старобельск – девять, Троицкое – два.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 448 случаях.



Выздоровели – 26543 (64 за последние сутки), лечатся – 897 (175 – стационарно, 722 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1214 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1162.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,2 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 39-летний мужчина из Северодонецка и 50-летний мужчина с Новопскова.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1008 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 августа (9:00) в Украине 2286296 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 789 летальных, 2207940 человек выздоровели. Всего проведено 11980323 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1356 новых случаев; летальных – 51; осуществлено 46014 тестирований; выздоровели 1257 человек.