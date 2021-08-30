В Рубежном одному из должностных лиц предприятия сообщили о подозрении в нарушении правил охраны вод

В ходе проведения санкционированного судом обыска на территории одного из градообразующих предприятий г.. Рубежное следователями при силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения ГУНП, изъяты доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностного лица, в результате которой произошло превышение предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в р. Северский Донец.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данным следствия, начальник цеха предприятия в процессе производственной деятельности в течение 2020 допускал сверхнормовые выбросы опасных загрязняющих веществ в реку Северский Донец. Достоверно зная, что водоотведение от зданий водоочистных сооружений комбината осуществлялось с превышением предельно допустимых концентраций, он не принимал меры для уменьшения влияния сточных вод с вредным веществами на окружающую среду.

По заключению экспертизы, указанные нарушения привели к загрязнению состояния поверхностных вод реки, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Сумма нанесенного государству ущерба составляет около 300 тысяч гривен.

Следователи, под процессуальным руководством прокуратуры и при оперативном сопровождении сотрудников СБУ, продолжают следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 242 УК Украины «Нарушение правил охраны вод». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.