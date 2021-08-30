В ДТП на Меловщине пострадали 8 человек. ФОТО

Сегодня, 30 августа, в 08.40 утра в полицию Мелового поступило сообщение, что в поселке Стрельцовка на трассе Н-26 на автодороге «Чугуев -Меловое» произошло ДТП, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «Opel Astra» двигаясь в направлении пгт Беловодск при осуществлении обгона автомобиля «ЗАЗ» под управлением 41-летнего мужчины, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ», который в это время совершал маневр левого поворота.

В результате ДТП водители и 6 пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз для определения всех обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в результате ДТП неподалеку Мелового погиб 15-летний скейтбордист.