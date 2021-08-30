Пожар возле Пурдовки локализирован, его ликвидация продолжается, – ГСЧС

30 августа в 13:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. С помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину).

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня. От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ – 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники, 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. С помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно осуществляли мониторинг ситуации.

Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается.

Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.