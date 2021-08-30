В ОРЛО показали заброшенную шахту имени Артёма. ФОТО

Шахта имени Артёма (№10) находится во временно неподконтрольном городе Кипучее (бывш. Артемовск, – ред. ЛР). Оккупанты закрыли и затопили ее еще в 2017 году, а все, чтобы было под землей, давно демонтировано.

Фотографии заброшенной шахты опубликовали в паблике “Заброшенный Алчевск”.

“С шахты в Артемовске с приходом боевых действий уволили большую часть рабочих. Сегодня «десятая», основанная более сотни лет назад в 1913 году, по сути доживает свои последние дни: из-под земли демонтировано оставшееся оборудование, а шахта закрыта и затоплена. Сооружения наземного комплекса в запустении и разрушаются, но пока еще охраняются. А еще здесь была отличная столовая, именуемая не иначе, как «цех питания»”, – сказано в сообщении.