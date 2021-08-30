Возле Северодонецка загорелась лесная подстилка, – СМИ

30 августа в районе села Пурдовка вблизи Северодонецка загорелась лесная подстилка. В настоящее время пожар локализован.

Об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Луганской области Андрей Кравченко.

“В службу” 101 “сообщили в 13:25, что в районе села Пурдовка Северодонецкого района произошел пожар в 52 квартале. Горит хвойная подстилка на площади от 1 до 3 гектаров”, – рассказал Кравченко.

В ликвидации пожара задействована техника Песчаного лесоохотничьего хозяйства, которая по периметру пожара прокладывает минерализованные полосы.

Также в ликвидации пожара участвуют военнослужащие ВСУ.

С помощью беспилотных летательных средств ГСЧС проводит мониторинг ситуации.

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