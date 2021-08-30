23 новых случая COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умер один больной.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – четыре, Рубежное – двенадцать, Северодонецк – три, Кременная – два, Марковка – два.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 342 случаях.

Выздоровели – 26479 (1 за последние сутки), лечатся – 857 (125 – стационарно, 732 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1209 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1157.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,4 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61-летний мужчина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1006 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 августа (9:00) в Украине 2284940 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 738 летальных, 2206683 лица выздоровели. Всего проведено 11958965 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 749 новых случаев; летальных – 18; осуществлено 18658 тестирований; выздоровела 291 человек.