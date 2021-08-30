Как выбрать женскую шапку – предложения интернет-магазина одежды Кропива

Женский головной убор многофункционален. Шапка предназначается не только для того, чтобы обеспечить тепло осенью или зимой, защитить от солнца летом. Это – важный аксессуар, который удачно дополняет образ в случае грамотного выбора модели, либо наоборот, может испортить его. Поэтому очень важно подходить к выбору шапки грамотно, учитывая комбинирование с гардеробом и форму головы. На сайте https://kropiva.com.ua/ вы сможете в свободное время ознакомиться с роскошным ассортиментом самого удобного оптового интернет-магазина одежды Крапива.

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Если правильно и удачно подобрать шапку, то удастся скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, откорректировать контуры. Поэтому главный критерий выбора – это форма лица. Если это овал, то за счет симметричности, подобная форма считается идеальной. Для обладательниц разрешено экспериментировать, выбирая любой фасон. При этом стоит воздержаться от слишком высоких головных уборов с помпонами. Выбирать лучше ассиметричные варианты, которые скрывают лоб.

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Круг – форма, при которой следует избегать обтягивающие модели, стоит открывать лоб. Здесь наоборот, большие помпоны будут предпочтительны – они отлично удлиняют контуры. Прекрасно смотрятся узоры вертикального направления.

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Если форма лица – прямоугольник, в этом случае важно сделать углы более гладкими. Этого добиться помогут варианты, которые формируют горизонтальную линию – закругленные с отворотами, ушанки, фуражки. Для квадратной формы стоит отказаться от платков и больших \элементов декора. Лучше присмотреться к фасону бини или беретам, кепи с коротким козырьком. Для зимы отличный выбор – ушанки и модели с висящими помпонами или косичками.

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Для лица в форме треугольника стоит прикрыть лоб, при этом избегая слишком обтягивающих моделей.

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