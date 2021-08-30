Эксперт считает, что осенью возможно обострение ситуации на Донбассе

Украине не следует ждать стабилизации ситуации на востоке, ведь нас ждет жаркий сентябрь. Россия и Беларусь проведут масштабные военные учения “Запад-2021”, которые могут пройти, в частности, в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV заявил пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины (2014-2016) Владислав Селезнев.

“Говорить о стабилизации ситуации еще рано. Мы помним, что нас ждет жаркий сентябрь. В Российской Федерации и в Республике Беларусь будут происходить самые масштабные в этом году учения – “Запад-2021”, – отметил Селезнев.

Учения пройдут не только на территории самой Российской Федерации, но и на тех территориях, которые контролируются российскими властями.

“Кроме того, учения проходят почти на всех полигонах, где сейчас находятся войска Российской Федерации. Имеются в виду полигоны как на территории Российской Федерации, так и полигоны, которые находятся под действенным контролем Российской Федерации. В частности, на территории временно оккупированного Крыма, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. То есть говорить о полной и постоянной стабилизации ситуации на востоке нашей страны нельзя, ведь враг не прекращает реализацию своих агрессивных планов”, – резюмировал Селезнев.