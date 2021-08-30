Мест не хватает, лекарства покупают пациенты, врачей мало: показали “ковидную” больницу в неподконтрольном Луганске

Больные коронавирусом в неподконтрольном Луганске вынуждены лежать в коридорах и покупать лекарства за свой счет. В луганской больнице №4, которая считается «ковидной», нет мест в палатах, и пациенты лежат на поставленных впритык койках в холах и коридорах.

Об этом пишет Реальная газета.

Об этом на видео, выложенном в социальной сети, рассказал мужчина, который тоже лежал в больнице №4.

Восьмиминутное видео появилось в группе «Черный список Луганск» 22 августа. Мужчина на видео, который не назвал себя, рассказал, что его положили в больницу №4, но там не было мест в палатах, поэтому ему выделили койку в коридоре.

«В коридоре самое неплохое место. Здесь больше свежего воздуха и медперсонал можно задеть», — рассказывает мужчина и показывает поставленные близко друг к другу койки.

Палаты, душевая комната и туалет требуют ремонта, хотя, по словам автора видео, санитарки поддерживают помещения в чистоте как могут.

В отделении не хватает врачей, поэтому они едва успевают к пациентам.

«По факту есть один врач и один медработник – медсестра или медбрат. Ребята сутки работают, не останавливаясь», — пояснил мужчина.

Все лекарства приходится покупать самостоятельно. Пациентам выдают список лекарств, которые нужно купить. При этом часть препаратов так и остаются неиспользованными – врачи называют количество лекарств «с запасом».

Некоторых препаратов официально нет в «республике» и нет в России, поэтому их привозят либо с подконтрольной территории, либо «неофициально», по завышенным ценам. Так, один из препаратов обошелся пациенту примерно в 900 гривен на подконтрольной территории. В «республике» на «черном рынке» такой же стоит в районе 6 тыс. рублей (примерно около 2,2 тыс. гривен). Автор видео заявил, что ему лечение обошлось в примерно 40 тыс. рублей (примерно 15 тыс. гривен).

«Бесплатного нет ничего», — резюмировал он и призвал всех носить маски.

Посмотреть видео – на сайте “Реальной газеты”.