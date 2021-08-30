Двойная мина для Украины: правозащитник рассказал о российской паспортизации в ОРДЛО

Российская паспортизация на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей началась в 2019 году. Сейчас оккупанты активно агитируют граждан, получивших эти паспорта, участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации. А кроме того, выдают еще и так называемые “СНИЛСы” – страховой номер индивидуального лицевого счета. Но основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский считает, что в Кремле созрел новый коварный план, связанный с паспортизацией.

“Сейчас я хочу сосредоточить внимание на том, что уже зарегистрирован законопроект в Госдуме РФ Константином Затулиным, предусматривающий, что хотят паспортизовать таким образом, как в ОРДЛО, паспортами Российской Федерации граждан Украины и Беларуси. Это они будут делать через заробитчан. В законе прописано, что для того, чтобы получать российский паспорт, не обязательно отказываться от украинского или белорусского. Вы понимаете, что эту мину замедленного действия они не только на ОРДЛО будут переносить, но и распространять по Беларуси и Украине”, – рассказал в комментарии “Апострофу” Павел Лисянский.

Он отметил, что по мнению политологов из РФ сейчас изменился концепт. “Если раньше Путин был “собирателем земель русских”, то теперь он “воссоединитель русского народа”. Если мы вспомним проект “русская весна” в 2014 году, то увидим, что там они действовали через облсоветы. То есть облсоветы призывали к Путину – те же Луганск, Донецк, “введи войска”. А теперь они хотят это делать через ячейки граждан РФ на территориях постсоветского мира. Таким образом они будут паспортизовать Украину, Беларусь и др. Затем будут делать провокации, говорить, что наших людей там унижают, нарушают их права, поэтому мы вынуждены их защищать. Конечно, это мина замедленного действия и для Украины, и для Беларуси”, – отмечает правозащитник.

По его мнению, это двойная мина для Украины, ведь уже насчитывается около 700 тысяч паспортов на оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

“Есть огромное количество этих паспортов в Крыму. И теперь они хотят эти паспорта раздавать в Украине. СНБО должен поставить этот вопрос на повестку дня и срочно его решить“, – резюмировал Павел Лисянский.