В Северодонецке задержали неадекватного мужчину, который бил окна в школе и ломал забор

Патрульные задержали мужчину, который предположительно разбил окно в школе.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.
Этой ночью в Северодонецке патрульные получили вызов о хулиганстве. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина бьет окна в школе и ломает забор.
На месте происшествия патрульные обнаружили гражданина, с куском стекла и порезанной рукой, который бегал по школьному двору и вел себя агрессивно. Полицейские задержали мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Медики приняли решение о необходимости госпитализации гражданина в психоневрологическое отделение для оказания квалифицированной помощи.
В дальнейшем подробные обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.