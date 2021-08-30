В Северодонецке задержали неадекватного мужчину, который бил окна в школе и ломал забор

Патрульные задержали мужчину, который предположительно разбил окно в школе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



Этой ночью в Северодонецке патрульные получили вызов о хулиганстве. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина бьет окна в школе и ломает забор.



На месте происшествия патрульные обнаружили гражданина, с куском стекла и порезанной рукой, который бегал по школьному двору и вел себя агрессивно. Полицейские задержали мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Медики приняли решение о необходимости госпитализации гражданина в психоневрологическое отделение для оказания квалифицированной помощи.



В дальнейшем подробные обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.