Эксперт прокомментировал решение снова не проводить местные выборы в 18 громадах Донбасса

В отдельных громадах Донетчины и Луганщины (а это 18 громад) осенью этого года снова не будет местных выборов. Такое решение приняла ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА. Старший аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев считает, что необходимо внедрить процедуру определения невозможности проведения выборов, ведь люди не понимают, почему их лишают избирательного права.

“Эта тема стала дискуссионной для различных частей общества из-за того, что ни политики, ни чиновники не объясняют, что речь идет о различных громадах. И складывается впечатление, что мы говорим исключительно о громадах, находящихся под обстрелами, где нет гражданской жизни. А на самом деле – нет. Речь идет и о громадах, где есть стабильная гражданская жизнь, безусловно эти громады есть в составе Донецкой и Луганской областей. Поэтому важно разбираться, о каких именно громадах идет речь и насколько это решение обоснованно. По моему личному мнению, по ряду громад, где есть гражданская жизнь и нормальное функционирование государственной власти, где, например, массовые празднования Дня Независимости, аргументация о невозможности обеспечения на местах права горожан на местное самоуправление выглядит достаточно сомнительной. Но, это – мое личное мнение. И, для того, чтобы не было субъективных мнений, важно, чтобы в законодательстве было четко определены основания, критерии, необходимость проведения конкретного анализа, а не использование общих фраз, за которыми непонятно что стоит. Поэтому мы принципиально настаиваем, что необходимо ввести процедуру определения невозможности проведения, но пока безрезультатно. Удобная позиция для тех кто принимает решение – “опасно”, а что за этим стоит, и насколько эти слова соответствует реалиям, которые есть в конкретной громаде, никто не знает“, – сказал аналитик в эфире Украинского радио.

Александр Клюжев считает: если территория опасна для проведения выборов, то тогда граждан надо защищать на уровне антитеррористических мероприятий. “А так выглядит: сегодня у нас нет особого режима жизни общества, а в момент принятия решения – он возникает. Согласитесь, это не может вызвать большого доверия. И граждане задают такие вопросы. Я знаю, что на подконтрольных территориях эти дискуссии ведутся“, – добавляет эксперт.

Сейчас, как говорит эксперт, используется модель военно-гражданских администраций, которые становятся ключевыми игроками на местах. И люди не чувствуют, что лично они принимают решения:

“Ключевой момент, который беспокоит, это то, что эти громады, где выборы не проводятся, если есть условия их проведения, то эти громады отстают от остальной части Украины в части развития и укрепления системы местного самоуправления. Государство идет по пути укрепления местного самоуправления, если, например, крупные громады как Северодонецк фактически во всех этих практиках не участвует, то это является существенным вызовом для будущего этих громад. Поэтому повторюсь – здесь важно не обобщать, а четко определить – там, где ситуация нормальная, выборы надо проводить. А если ситуация не нормальная, то надо это доказывать публично, конкретными показателями по обстрелам, по нападениям на гражданскую и управленческую инфраструктуру, в отношении определенных террористических актов и т.д”.

“Любой человек выступает за то, чтобы избиратели голосовали в исключительно безопасных условиях. Но избирателям и в целом обществу, надо объяснить, обосновать, доказать, что этот радикальный шаг – ограничение на определенный срок избирательных прав – необходимо. Если в этих громадах, где выборы сейчас не проводятся, все эти годы была политическая жизнь, все эти годы функционировали все органы власти, представительства органов власти, и здесь, в какой-то момент, все это остановилось без кардинального изменения ситуации безопасности, то конечно – возникают вопрос. Поэтому считаю, что необходимо повышение уровня органа, который оценивает ситуацию безопасности, чтобы не было подозрений в конфликте интересов, по использованию ресурсов громад на уровне военно-гражданских администраций. И, например, это может быть техническое заключение Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности накануне выборов на соответствующих территориях. И на этом уровне могут быть разные политические нюансы, но это – совсем другой уровень ответственности за такое решение. Это уже будет ответственность коллегиального органа, и уже после технического заключения СНБО ЦИК принимает решение о проведении или не проведении. И, кроме повышения уровня органа, который принимает решения и вывода его из плоскости локальных интересов, важно также прописать, в чем именно заключается анализ ситуации безопасности со стороны того органа, который рекомендует выборы не проводить” – резюмировал аналитик.