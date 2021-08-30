На Старобельщине основные работы на мосту через реку Журавка планируется завершить до ноября

Капитальный ремонт моста через реку Журавка вблизи села Кононовка Старобельского района км 37 913 дороги Т-13-14 Контрольно-пропускной пункт «Просяное» – Беловодск – Широкий начался в августе.

Об этом информируют в Луганской областной военно-гражданской администрации.

Основные работы должны быть завершены к ноябрю текущего года, а полное окончание всех работ и сдача в эксплуатацию – в следующем году.

Во время работ будет выполнен демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, разборка бетона, демонтаж тротуарных блоков, замена опорных частей, пескоструйная очистка и обеспыливание бетонных поверхностей, бетонирование монолитных участков, устройство водоотвода с проезжей части, устройство деформационного шва, устройство перильного ограждения, изготовление и установка гранитного бордюра, устройство гидроизоляции, устройство асфальтобетонного покрытия моста с подходами, устройство барьерного ограждения.

Движение транспорта по дороге не будет прекращаться.

Ожидаемая стоимость капитального ремонта 19,88 млн гривен. Во время реконструкции мост расширят на 2 метра, его общая ширина составит около 12 метров.

Напомним, в 2021 году в рамках проекта «Большое Строительство» полностью завершены работы на 4 мостах. Начат процесс передачи в эксплуатацию таких сооружений: 1. Мост через реку Айдар на км 42 + 533, Т-13-06. 2. Путепровод через железную дорогу на км 192 + 862, Р-66. 3. Мост через реку Беленькая на км 188 + 578, Р-66. 4. Мост на км 182 + 933, Р-66.