В Луганской области хотят создать музей АТО/ООС

Председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел торжественную встречу с семьями погибших защитников Украины и ветеранами АТО / ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Хотел поговорить именно с бойцами, которые воевали, и семьями наших героев. Ведь проблем очень много и их нужно решать », – начал разговор Сергей Гайдай.

Он рассказал участникам встречи, что сейчас за бюджетные средства ремонтируются два ветеран-хаба. В ближайшее время в Северодонецке за внебюджетные средства начнется обустройство Аллеи Славы вроде той, что в Днепре. А потом будет создан музей, посвященный операции Объединенных сил и ее участникам. Реализацию этого проекту курирует лично Яника Мерило – советник Вице-премьер-министра – Министра цифровой трансформации, советник Министра инфраструктуры и известный общественный деятель. Планируется, что на создание музея будут привлечены средства международных организаций.

«Выберите несколько человек, с которыми мы будем общаться по организации музея. Подавайте свои идеи! Мы каждый год собираемся у памятника Александру Радиевскому, но нам нужны Аллея Славы, где будут увековечены имена всех наших героев, и музей », – акцентировал Сергей Гайдай.

Он также поднял вопрос превращения в мемориал Старобельского кладбища. По его словам, уже завершен первый этап по изменению целевого назначения земельного участка. В сентябре Чмыровская территориальная громада завершит разработку землеустроительной документации. Все работы по землеустройству должны завершиться в мае 2022 года.

«Для меня самая сложная миссия – общение с детьми погибших воинов. Трудно смотреть им в глаза, ведь родителей никто не заменит. Однако, заботу о них считаю своим гражданским долгом. 1 сентября каждый ученик этой категории получит в подарок канцелярские принадлежности », – отметил глава Луганщины.

Сергей Гайдай отметил, что для всех, кто защищал Украину, а тем более, для семей героев, отдавших жизнь за независимость нашего государства, его двери всегда открыты в любое время.