Умер боец Александр Петраковский, который семь лет назад спас целую колонну армейцев под Луганском

Вчера, 29 августа, умер Герой Украины, воин ССО Украины Александр Петраковский, который ценой собственного здоровья летом 2014 спас целую колонну армейцев под Луганском.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВС Украины.



20 июля 2014 его отряд дал бой боевикам, а заодно и возможность целой колонне украинских воинов пройти без потерь. Нужно было обеспечить прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” в аэропорт Луганска.



“Враги обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов. В бою один из бойцов потерял шлем. Увидев это, капитан Александр Петраковский отдал подчиненному свой кевларовый шлем, чем спас ему жизнь. После боя солдат обнаружил на шлеме семь вмятин от осколков и тихо сказал: “Если бы не командирский шлем, то не остался бы жив …”. Между тем, через несколько минут после того, как офицер отдал свой шлем разведчику, ему в голову попал осколок мины. Несмотря на тяжелое ранение, он выносил из-под обстрела раненых бойцов и продолжал руководить подразделением”, – сказано в сообщении.



Колонна воспользовалась боем и без потерь прорвалась сквозь засаду врага.

После ранения в голову, Александр впал в кому. Но благодаря действиям врачей впоследствии стал на ноги. За семь лет воин пережил десятки тяжелых операций, тяжелую и длительную реабилитацию.