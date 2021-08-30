Украинские паралимпийцы завоевали уже 47 медалей

Украина получила уже 47 медалей на Паралимпийских Играх – 2020 в Токио, сообщает УНН.

Так, украинец Виктор Дидух завоевал сорок пятую медаль – “серебро” в настольном теннисе (класс 8), уступив в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю.

Украинка Ирина Щетник завоевала сорок шестую награду Паралимпиады в Токио для Украины – “бронзу” в стрельбе из пневматической винтовки 10 м (класс SH1).

В стрельбе из пневматической винтовки 10 м (класс SH1) “серебро” взял Андрей Дорошенко – сорок седьмая медаль, уступив представителю Китая Донгу Чао.

Таким образом, Украина обеспечила себе пока четвёртое место в медальном зачете (по количеству) с 47 медалями Паралимпиады – 2020: 11 золотых, 24 серебряных, 12 бронзовых.

Кстати, среди призеров Паралимпиады в Токио в составе сборной Украины есть представительница Луганской области – Наталья Олейник.

29 августа она завоевала серебряную медаль. В дисциплине пауэрлифтинг спортсменка исполнила три удачные попытки (125 кг, 130 кг, 133кг), что позволило ей занять второе место.

Наталья Олейник

Уступила представительница Луганщины только спортсменке из Нигерии Босе Омолайо (135 кг, 138 кг, 141 кг), которая своей последней попыткой установила новый паралимпийский рекорд.

«Поздравляю Наталью Олейник с удачным выступлением на Паралимпийских играх. Серебряная медаль для области, где идет война, наверное, 10 наград высшей пробы. Наталья – мужественная женщина, которая прославляет наш регион на весь мир, помогает в продвижении Луганщины. Со своей стороны, я поддерживал и буду поддерживать в дальнейшем нашу выдающуюся землячку – мои двери для Натальи всегда открыты. Быть добру! » – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.