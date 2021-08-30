На Донбассе ранены двое украинских военных, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ открывали огонь вблизи Широкино, Золотого-4, Причепиловки, Крымского, Попасной, Золотого-3.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.



На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.



По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня у Новозвановки.



За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.