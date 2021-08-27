В прокуратуре сообщили подробности стрельбы в Рубежном, в результате которой пострадал мужчина

Под процессуальным руководством Рубежанского отдела Северодонецкой окружной прокуратуры жителю города сообщено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенного с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украина).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 19:00 21 августа 2021 горожанин, находясь в собственной квартире на третьем этаже многоквартирного дома, вышел на балкон и выстрелил из пневматического ружья в сторону людей, которые сидели на скамейке у подъезда. Одному из мужчин причинены телесные повреждения в виде пулевого ранения передней брюшной стенки – его госпитализировали в больницу.

Указанные события произошли вблизи детской площадки, расположенной напротив подъезда правонарушителя, где в то время находились дети.

Мужчину, который выстрелил, сразу после совершенного задержали правоохранители в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас по принципиальной позиции окружной прокуратуры Рубежанским городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.

За совершение указанного преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.