Третий день Паралимпиады в Токио: в активе украинской сборной уже 22 медали

На Паралимпийских играх в Токио завершился третий соревновательный день.

Об этом сообщает golos.ua

Украинские спортсмены после неудачного дня накануне, сумели выиграть сразу 13 разных наград. Это больше, чем в стартовый день, когда наши паралимпийцы выиграли 8 медалей.

Золотые медали Украине сегодня принесли пауэрлифтерша Марьяна Шевчук, которая в весовой категории до 55 килограмм сумела поднять вес 125 килограмм. Второе золото Украине принесла Анна Стеценко, которой удалось одержать победу в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Серебряные медали для нашей страны принесли легкоатлет Владислав Белый (метание копья), Сергей Клипперт (плавание, 100 метров, спина), Кирилл Гаращенко (плавание, 400 метров, вольный стиль), Андрей Трусов (плавание, комплексный стиль, 200 метров), Катерина Денисенко (плавание, 100 метров, спина), Анастасия Москаленко (метание булавы), сборная Украины по фехтованию (командная шпага).

Бронзовые медали выиграли Юлия Павленко (прыжки в длину), Юлия Иваницкая (дзюдо), Наталья Николайчик (дзюдо), Егор Дементьев (велотрек).