В 2020 году горняки Луганщины добыли 253 тысячи тонн угля: статистика ко Дню шахтера

Главное управление статистики в Луганской области подготовило инфографику ко Дню шахтера.

Так, согласно статистическим данным, в 2020 году в регионе добычей каменного угля занимались 23 предприятия. Среднеучетное количество работников угольной промышленности в 2020 году – 7214 человек.

В 2020 году шахтеры Луганской области добыли 253 тысячи тонн каменного угля. Объем реализованного угля составил 345, 4 млн грн.

Среднемесячная зарплата штатных работников в угольной промышленности за 2020 год составила 11 364 гривны.

Использование угля в отдельных видах экономической деятельности в 2020 году:

99,2% – промышленность;

0,1% – транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;

0,7% – предприятия и организации других видов деятельности

Структура расхода угля по направлениям использования в 2020 году:

96, 1% – преобразование в другие виды топлива и энергию;

3,9% – конечное использование

День шахтера – профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.

Праздник был установлен в последнее воскресенье августа «… в поддержку инициативы работников угольной промышленности …» согласно Указу Президента Украины «О Дне шахтера» от 16 августа 1993 года.