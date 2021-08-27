В Кременной и Рубежном произошли ДТП

Вчера, около 14 часов в полицию г. Кременная поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе с. Житловка, есть травмированные.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 50-летний водитель автомобиля «MAZDA», двигаясь по трассе Р-66, в районе остановки общественного транспорта «Житловка-1» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21063» .



В результате ДТП 78-летний водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения, на месте ему была оказана медицинская помощь без госпитализации, а его 79-летняя пассажирка доставлена в городскую больницу с переломом.



Рубежанский полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Химиков и Революции. Известно, что 46-летний местный житель на автомобиле «Dacia», выезжая с ул. Химиков на ул. Революции, предварительно, не справившись с управлением, совершил наезд на 42-летнего мотоциклиста. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.



По обоим фактам сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».