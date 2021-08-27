Синоптики рассказали, какой будет погода на Луганщине в выходные

В выходные дни в Луганской области ожидается до +34 градусов тепла.
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
Так, в субботу, 28 августа, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +28 .. + 33 0.
В воскресенье, 29 августа, переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +12 .. + 17 0 , днем +29 .. + 34 0.
28 августа на территории Луганской области ожидается 4 класс, местами 5 класс пожарной опасности.
29-30 августа будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.