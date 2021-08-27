На Луганщине спасатели помогли транспортировать в “скорую” женщину, упавшую в строительный котлован

26 августа в 7:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи по транспортировке женщины в карету экстренной медицинской помощи по ул. Красная в с. Павлоград Северодонецкого района.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 35-й государственной пожарно-спасательной части с помощью носилок вытащили из строительного котлована гражданку, 1957 года рождения, которая упала и не смогла самостоятельно встать из-за вероятно полученной травмы.



Женщину транспортировали к карете медицинской помощи и передали врачам.