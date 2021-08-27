В Северодонецке неизвестные отравили привитых и стерилизованных собак, – “ЗооКонтроль”

Сейчас в Северодонецке работает общественная организация “ЗооКонтроль”, которая проводит профилактические прививки от бешенства и стерилизацию бездомных собак. Как известно, в этом году за бюджетные средства планируется обработать 435 бездомных собак со всей Северодонецкой громады, включая села и прочее. Однако усилия общественников нивелируются жестокостью некоторых местных жителей.

Об этом сообщается в публикации “ЗооКонтроля” в Фейсбук.

“С утра до ночи мы ловим, возим, осматриваем, оперируем, ухаживаем за животными. Первые собачки уже выпущены с ветпункта. Но в городе есть нелюди, которые не понимают важности гуманного регулирования численности животных. Они вредят городу своими нелепыми действиями: травят обработанных собак. Недавно на депо отравили несколько привитых и стерилизованных за городской счет животных. Это не только жестокое обращение с животными, пренебрежение к расходованию бюджетных средств, но и большая глупость. Убивать стерилизованных, привитых от бешенства животных в городе, где рядом леса с лисами, где после пожара в пригородной зоне бегают стаи бездомных собак – неблагоразумно”, – сказано в сообщении.

В организации говорят, что им удалось спасти от смерти одного пёсика.

“Вечером поступил звонок от матери с ребенком, во время прогулки на детской стадионе нашли собаку с клипсой, которая умирала. Экипаж ЗооКонтроль мгновенно выехал. Животное забрали и начали реанимировать. Время, в таких ситуациях идет на минуты. До двух ночи команда капала, колола, заливала лекарства животному. «Не злым тихим словом” вспоминая отравителя животных. Нам удалось спасти четырехлапого. Это чудо и наше вдохновение. Утром повеселевшую собачку передали волонтерам”, – сказано в сообщении.

В “ЗооКонтроле” призвали граждан одуматься и быть гуманнее.

“Убийство животных никоим образом не улучшит ситуацию с бездомными собаками в городе. Это уголовная ответственность. Это прямой путь ко вспышкам смертельного бешенства. Это зло, которое видят дети”, – добавили в организации.

Напомним, 5 сентября в Северодонецке состоится Всеукраинский марш за права животных.