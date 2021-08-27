Более 90 новых случаев COVID-19 выявили на Луганщине

Лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще двое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – двадцать, Рубежное – одиннадцать, Северодонецк – двадцать два, Беловодск – одно, Белокуракино – два, Кременная – три, Марковка – три, Меловое – пять, Новоайдар – десять, Попасная – четыре, Сватово – одно, Станица Луганская – п пять, Старобельск – семь.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 225 случаях.

Выздоровели – 26444 (88 за последние сутки), лечатся – 777 (157 – стационарно, 620 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1202 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1153.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,0 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 62-летний мужчина из Северодонецка и 93-летний мужчина из Попасной.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 1004 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 августа (9:00) в Украине 2280203 подтвержденных случая COVID-19, из них 53 632 летальных, 2204682 лица выздоровели. Всего проведено 11903521 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2032 новых случая; летальных – 66; осуществлено 53486 тестирований; выздоровели 1253 человека.