Северодончанин лишился 24 тысяч гривен, открыв “депозит”

Двое жителей Северодонецка выполнили все указания псевдобанковских работников и потеряли 33 000 гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, женщине позвонили псевдобанкиры и сообщили, что с ее карточки пытаются снять деньги мошенники и для их «сохранения» необходимо провести ряд операций в мобильном приложении банка. Северодончанка выполнила все требования аферистов и потеряла 9 тысяч гривен.

Мужчине позвонил псевдобанковский работник и предложил открыть депозит на сумму 250 долларов, на что северодончанин согласился и, выполнив все указания собеседника, потерял 24 тысяч гривен.