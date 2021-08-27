Луганский национальный аграрный университет празднует 100-летний юбилей

27 августа является знаменательной датой для соискателей высшего образования, преподавателей и сотрудников Университета. Луганский национальный аграрный университет в течение 100 лет продолжает функционировать, работать и учить.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Университет был основан еще в 1921 году и за это время он прошел долгий путь становления. Сегодня он превратился в сетевое учреждение высшего образования на территориях Донецкой и Луганской областей по подготовке специалистов различных отраслей: от агрономов, экономистов, инженеров-механиков к инженерам-технологам по хранению, консервированию и переработке мяса и мясопродуктов, инженерам-технологам по хранению, консервированию и переработке молока и молокопродуктов.

Во время вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации в 2014 году Университет, его студенты и сотрудники оказались в опасности. Когда происходили активные боевые действия, принималось решение о переезде заведения в город Харьков и уже осенью того же года заведение начало активно работать на новом месте, восстанавливать свою материальную и техническую базу, пополнять учебные фонды и планировать свою работу в дальнейшем. Однако в 2019 году приказом Министерства образования и науки Украины Университет был перемещен на территорию Донецкой и Луганской областей. Теперь заведение расположено в таких локациях г. Старобельск, г. Славянск и г. Константиновка.

Сейчас Луганский национальный аграрный университет активно развивается, занимается подготовкой будущих специалистов в различных областях, которые очень важны для развития Востока Украины. Также на базе учреждения функционируют Образовательные центры «Донбасс / Крым-Украина», которые созданы для жителей временно оккупированных территорий и прифронтовых районов и таким образом абитуриенты могут получить качественное образование в государственном учреждении высшего образования.

Коллектив и студенты Луганского национального аграрного университета не планируют останавливаться на достигнутом и уверенно переворачивают страницу 100-летней истории для достижения новых свершений!