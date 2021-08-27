Спортсменка из Луганщины стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

В польском городе Цеханув с 20 по 27 августа проходил Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и 17 лет.

Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Луганской ОГА.



Луганщину в составе сборной команды Украины представляли сразу 5 спортсменов. Это София Наумова из Попасной, Марк Леванзов и Анна Калашник из Кременной, Илья Замлинский и Вячеслав Ктитарев из Петропавловки.



София Наумова и Илья Замлинский завоевали бронзовые медали в рывке. В общем зачете София заняла четвертое место, а Илья стал пятым.



Марк Леванзов принес в копилку сборной сразу две бронзовые награды в толчке и по сумме двоеборья. Вячеслав Ктитарев замкнул шестерку.



Изюминкой выступления наших спортсменов стало выступление Анны Калашник. Она стала первой в толчке и третьей в рывке, что позволило получить золотую награду в сумме двоеборья. Анна Калашник – чемпионка Европы среди девушек.