В трех громадах Луганщины создали Координационные группы по вопросам противоминной деятельности

По инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в громадах Донецкой и Луганской областей продолжается процесс создания Координационных групп по вопросам противоминной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Так, 20 августа 2021, при организационно-методической поддержке Минреинтеграции, в Лисичанский, Горской и Попаснянской территориальных громадах Луганской области состоялось учредительное заседание Координационных групп по вопросам противоминной деятельности.



В заседаниях приняли участие представители Минреинтеграции, местных подразделений гражданской защиты, Нацполиции, ГСЧС, здравоохранения, социальной политики и образования, международных организаций, касающихся мер по противоминной деятельности, в частности Датский совет по делам беженцев – Датский группа по разминированию (DRC -DDG).



Так, во время заседаний определены основные направления работы соответствующих Координационных групп. В частности предполагается усилить координацию и взаимодействие между основными участниками противоминной деятельности, проводить регулярный анализ потребностей территориальных громад по обучению предотвращения рисков опасностей от мин и взрывоопасных предметов и направлять усилия и ресурсы на их удовлетворение.



Важным аспектом работы будет регулярное проведение мероприятий по информированию населения о модели поведения при обнаружении мин в целях сохранения жизни и здоровья граждан.



Добавим, что такие Координационные группы по вопросам противоминной деятельности вскоре будут созданы во всех громадах Донецкой и Луганской областей.



Также во время визита в Луганскую область представители Минреинтеграции передали громадам раскраски для учеников начальных классов и дневники для школьников средних и старших классов.



Министерством регулярно проводится информационно-разъяснительная, агитационная работа среди населения разных возрастных категорий о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется жителям, проживающих и работающих в громадах Донецкой и Луганской областей, расположенных на линии соприкосновения.

В рамках этой работы в течение января-июня проведено более 50 тренингов по «минной безопасности» в Донецкой и Луганской областях. В частности, недавно в Минреинтеграции прошел тренинг для детей из прифронтовой Попасной.