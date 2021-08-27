Паралимпиада в Токио: в копилке украинской сборной уже 11 медалей

Украинские легкоатлеты Владислав Белый и Юлия Павленко получили серебряную и бронзовую медали соответственно на Паралимпийских играх в Токио. Сейчас в активе нашей сборной 11 паралимпийских наград.

Об этом сообщает Громадське.

В финале метания копья были два украинца: Владислав Белый и Александр Дорошенко.

Белому удалось метнуть копье в 55,34 метра и получить «серебро». Это его личный рекорд и лучший европейский результат.

На Паралимпиаде он уступил только колумбийцу Хосе Грегорио Лемос Ривасу — он метнул копье на 60,31 метра, установив мировой рекорд.

«Бронзу» завоевал еще один колумбиец — Луис Фернандо Лукум Виллегас. Украинец Дорошенко занял пятое место.

Юлия Павленко соревновалась в прыжках в длину среди атлетов с нарушением зрения. Она прыгнула на 4,86 метра и заняла третье место.

«Золото» получила спортсменка из Бразилии, а «серебро» — из Узбекистана. Для 30-летней украинки это первая паралимпийская медаль.

24 августа официально стартовали XVI летние Паралимпийские Игры 2020 в японском Токио. Украину представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Сейчас в медальном зачете — где место зависит от количества «золота» — украинская сборная на 11 месте. А по количеству медалей — на седьмом. Украинские паралимпийцы уже получили 11 медалей.