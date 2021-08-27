В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, НВФ открывали огонь вблизи Орехово, Авдеевки, Новолуганского.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.