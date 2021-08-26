Латвия передала на Луганщину гуманитарный груз

Представители латвийской делегации сегодня, 26 августа, в Северодонецке возле облгосадминистрации торжественно передали 8 тонн груза на двух автомобилях.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Как отметила Парламентский секретарь Министерства обороны Латвийской Республики Байба Блодниеце, Украина – очень близкий друг Латвии, поэтому в этот раз передано уже 23-й груз гуманитарной помощи.



«Натиск России может расшатать фундамент зданий и согнуть железо, но он не может сломить волю, решительность и мужество украинского народа, – отметила она и заверила, что Латвия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в защите ее интересов, – Мы поддерживаем политическую и экономическую интеграцию Украины в Евросоюз. Отмечу, мы не принимаем и никогда не примем незаконную аннексию Крыма Россией и оккупацию территорий Донецкой и Луганской областей. Мудрость и сила украинской власти и ее граждан настолько прочная, что в конце концов вы все равно победите ».



Председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай поблагодарил за оказанную помощь и отметил важность таких отношений: «Мы услышали сегодня официальную позицию от парламентского секретаря о поддержке не только в качестве гуманитарной помощи, которая очень необходима, особенно тем, кто проживает вдоль линии разграничения и пострадал от военных действий , от стихий. У нас есть поддержка на международной арене, на любых дипломатических площадках, где мы пытаемся отстаивать нашу независимость, настаиваем как на реинтеграции временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, так и возвращении Крыма. У нас есть надежные партнеры-друзья, которые с нами всегда рядом ».



Глава области рассказал, что в отношениях между Украиной и Латвийской Республикой речь идет уже не только о гуманитарной помощи, но и сотрудничество в будущем. Это, в частности, может быть сотрудничество в аграрной сфере или в высокотехнологичных процессах. В качестве примера он привел предприятие ЗАО «СНПО« Импульс », которое производит сигнальное оборудование и программное обеспечение для атомных электростанций и для железной дороги, и сейчас компания входит на рынок стран Балтии.



Справка: это уже 23-й гуманитарный груз от Латвии, состоящий из вещей, обуви для детей и взрослых, холодильников и и других необходимых в быту вещей, а также медицинского оборудования. Эта акция организована по случаю 7-й годовщины освобождения Станицы Луганской от незаконных вооруженных формирований. Доставку осуществляет группа гражданско-военного сотрудничества СИМИС. Получатель ОО «Женское лидерство на Востоке Украины». Груз будет распределен между семьями, нуждающихся в помощи.



В ноябре от Латвии ожидается доставка 50 медицинских мультифункциональных кроватей и оборудования для больницы.

Отметим, кроме гуманитарной помощи, Латвийская Республика помогает в реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения, и поддерживает детей погибших героев.



Также Сергей Гайдай с представителями делегации Латвийской Республики посетили фотовыставку «The Horizon – Latvia Celebrates 100 years» – «Горизонт – Латвия отмечает 100-летие», которая развернута на первом этаже облгосадминистрации. На снимках представлены самые известные природные, архитектурные и исторические достопримечательности.

На вопрос латвийских журналистов относительно способов остановки войны, председатель облгосадминистрации ответил: «Чтобы наступил мир необходима жесткая позиция стран Европейского Союза, Великобритании, США, Канады. Ведь только она сможет ускорить принятие решения одним человеком – руководителем Кремля, дать команду отвести свои войска с территории Украины. Мы были свидетелями, когда пробовали просто договариваться. Знаете, когда-то Фон Бисмарк сказал: «Договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они подписаны». К сожалению, мы убеждаемся в этом сами. Поэтому только жесткая позиция и санкции ».